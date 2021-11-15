Наказы жителей Подмосковья являются приоритетными для выполнения. Речь идет о поручениях, которые собрали у населения перед выборами в Мособлдуму. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Напоминаю, что все наказы, которые мы собрали перед избирательной кампанией, также являются для нас приоритетными. Абсолютное большинство из них уже нашли отражение в региональном бюджете и последних его правках», — подчеркнул глава региона.

Он уточнил, что каждый житель Московской области должен иметь возможность «достучаться» до властей — от губернатора до главы «Добродела» — и получить от них обратную связь по своему вопросу.

«Наша задача — быть в постоянном контакте и постоянно встречаться по насущным вопросам», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Губернатор призвал активно информировать жителей насчет выполнения их наказов.

«Суть заключаются в том, что если ты — житель Подмосковья, ты знаешь, кому, когда, по какому вопросу ты можешь обратиться и получить помощь. Не должно быть человека, чье предложение или беспокойство мы не слышим», — подчеркнул он.

Андрей Воробьев также подчеркнул, что сейчас самый большой рост территорий показывают Истра, Ленинский, Одинцовский, Долгопрудный, Домодедово, Солнечногорский и Наро-Фоминский округа.