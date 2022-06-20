«Объединили сильные команды». Андрей Воробьев наградил врачей Подмосковья

Врачи Подмосковья получили награды к профессиональному празднику. Их вручил губернатор региона Андрей Воробьев. Он отметил, что здравоохранение — основа высокого качества жизни, и поблагодарил специалистов за то, что стали большой, надежной, незаменимой командой.

Врачи получили награды в честь Дня медицинского работника, который отпраздновали накануне, 19 июня.

«Спасибо за теплый прием здесь, в усадьбе Архангельское с очень богатой историей и традициями. Вы знаете, что долгое время здесь расположен госпиталь, который в разные времена оказывал медицинскую высокопрофессиональную помощь. И, насколько я понимаю, Александр Вишневский здесь работал. И еще много легендарных врачей спасали жизни, лечили людей», — сказал Воробьев.

Глава Московской области передал врачам ордена Пирогова и преподобного Сергия Радонежского, медали Луки Крымского, почетные грамоты президента.

Я знаю многих из присутствующих здесь. Мы сталкивались в разных ситуациях, а поводов встречаться за последние два года уж точно было предостаточно. Знаю, как вы старались. Мне очень приятно, что главные врачи у нас объединили сильные команды Андрей Воробьев.

По его словам, говоря о высоком качестве жизни, все понимают, что медицина — неотъемлемая часть.

«Я попросил вас собраться, чтобы поздравить, благодарности сказать, вручить вам высокие президентские, государственные награды. <…> Нужно проявлять внимание и делать конкретные шаги, потому что, сколько бы я в микрофон ни говорил, от этого жизнь фельдшера или медсестры, а уже тем более светила — врача — лучше не становится. Но, когда есть те мероприятия, которые позволяют работать на самом лучшем оборудовании, это другое настроение. Если ты можешь решить жилищные вопросы или ты знаешь, что тебя ждут, тогда будет результат», — рассказал губернатор.

Он напомнил, что подмосковные флагманы здравоохранения — это МОНИКИ, Красногорск, Балашиха и многие другие округа.

«От всей души поздравляю вас с праздником. Хочу попросить передать добрые искренние слова коллективам, которые вы возглавляете, направлениям, которые вы поднимаете, и всем отделениям, которыми вы руководите. Я бы очень хотел, чтобы яркие звезды нашей страны приезжали в Подмосковье, потому что есть куда. Красногорскую детскую больницу мы построим — это будет топ, нет сомнений. В Истре мы открыли госпиталь. И на этом останавливаться мы не будем», — заключил губернатор Московской области.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что льготная программа «Приведи друга» позволила трудоустроить уже 89 медиков в Подмосковье.