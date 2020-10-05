Воробьев наградил победителя и лауреатов конкурса «Учитель года Подмосковья»

Заслуженные награды вручили победителю и лауреатам конкурса «Учитель года Подмосковья». Их получили пять человек. Лидером признали преподавателя математики из гимназии имени Примакова в Одинцове Александра Ядрина. Еще четверо стали лауреатами.

Каждого из них в День учителя поблагодарил и лично поздравил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Победитель получил 500 тысяч рублей, а лауреаты — по 100 тысяч.

Я бы хотел поблагодарить всех, кто преподает, учит, заботится и наставляет наших детей. Учитель — это особенное призвание. Он имеет важное значение в жизни каждого человека Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что в Московской области работают около 50 тысяч педагогов. И они, по словам Андрея Воробьева, «ежедневно добросовестно, трудолюбиво дарят свои знания и внимание».

Лауреатами конкурса стали учителя физики Юрий Уробушкин из Реутова и Мария Пчелкина из Раменского округа, преподаватель русского языка, литературы Олеся Честных из Подольска, педагог английского языка из Коломны Юлия Фролова.

Я хочу поздравить наших учителей и пожелать, чтобы все были здоровы, давали качественное образование. Традиционно наше Подмосковье находится высоко в системе образования. И эту планку каждый год важно подтверждать Андрей Воробьев.

Он поблагодарил учителей за добросовестную работу и пожелал им успехов в работе и жизни.

Конкурс «Учитель года Подмосковья» проводят каждый год — он включает школьный, муниципальный и региональный этапы.