Воробьев наградил победителя и лауреатов конкурса «Учитель года Подмосковья»
Каждого из них в День учителя поблагодарил и лично поздравил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Победитель получил 500 тысяч рублей, а лауреаты — по 100 тысяч.
Я бы хотел поблагодарить всех, кто преподает, учит, заботится и наставляет наших детей. Учитель — это особенное призвание. Он имеет важное значение в жизни каждого человекаАндрей Воробьев.
Губернатор отметил, что в Московской области работают около 50 тысяч педагогов. И они, по словам Андрея Воробьева, «ежедневно добросовестно, трудолюбиво дарят свои знания и внимание».
Лауреатами конкурса стали учителя физики Юрий Уробушкин из Реутова и Мария Пчелкина из Раменского округа, преподаватель русского языка, литературы Олеся Честных из Подольска, педагог английского языка из Коломны Юлия Фролова.
Я хочу поздравить наших учителей и пожелать, чтобы все были здоровы, давали качественное образование. Традиционно наше Подмосковье находится высоко в системе образования. И эту планку каждый год важно подтверждатьАндрей Воробьев.
Он поблагодарил учителей за добросовестную работу и пожелал им успехов в работе и жизни.
Конкурс «Учитель года Подмосковья» проводят каждый год — он включает школьный, муниципальный и региональный этапы.