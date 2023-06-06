Важное 06 июня 2023, 19:44 Андрей Воробьев наградил лучших работников избирательных комиссий в Подмосковье

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Большой форум организаторов выборов и референдумов Подмосковья прошел в Красногорске — его посвятили 30-летию избирательной системы России. Губернатор Андрей Воробьев наградил лучших сотрудников территориальных избирательных комиссий.

Губернатор поприветствовал участников вместе с председателем ЦИК России Эллой Памфиловой.

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«Я хочу вас поблагодарить, знаю, что в зале присутствуют опытные члены избирательной комиссии и те, кто стоял у истоков системы. Есть коллеги, которые возглавляют ТИКи 20 лет. Работа, которую вы делаете, принципиально важна», — сказал Андрей Воробьев.

В Подмосковье работает 61 территориальная избирательная комиссия и четыре тысячи участковых избирательных комиссий. Уже в сентябре — с 8-го по 10-е — пройдут выборы депутатов, губернатора, а после — президентские выборы.

Важно, чтобы максимальное количество людей пришли на избирательный участок. Наш президент всегда говорит, что легитимность выборов — это святое. Андрей Воробьев

Он добавил, что одна из задач форума — обсудить механизмы, которые позволят сделать выборы абсолютно прозрачными и комфортными.

«Конечно, мы должны совершенствоваться, развиваться, поэтому появляются новые инструментарии, технологии. В Подмосковье впервые применят систему дистанционного электронного голосования», — отметил Воробьев.

Это, по словам губернатора, позволит многим жителям сэкономить время.

Один из мощнейших избирательных регионов

Как подчеркнула председатель ЦИК России Элла Памфилова, в Подмосковье процент участия молодых людей в выборах больше, чем по России, — 22%.

Московская область — один из мощнейших избирательных регионов. На втором месте в стране по количеству избирателей — шесть миллионов. Элла Памфилова

Она поблагодарила губернатора за развитие избирательной системы в Московской области.

«У вас суперхорошее оснащение, прекрасный центр общественного наблюдения, который я посещала. Очень много сделано для того, чтобы все техническое развитие, новые технологии работали во благо», — подчеркнула Элла Памфилова.

Во время форума председателя избирательной комиссии Подмосковья Илью Березкина удостоили ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

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