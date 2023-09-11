Подмосковье 11 сентября 2023, 01:53 Воробьев набрал 83,7% голосов на выборах главы Подмосковья после обработки 77,1% протоколов ЦИК: число проголосовавших за Воробьева жителей Подмосковья превысило 2 млн Пресс-служба губернатора Московской области

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Более двух миллионов жителей Московской области отдали свои голоса на прошедших выборах за действующего губернатора Андрея Воробьева. После обработки 77,18% бюллетеней его результат составил 83,71% или голоса 2 432 273 избирателей. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Второе место с результатом 6% досталось кандидату от КПРФ Александру Наумову. Свои голоса ему отдали 176 352 человека. На третьем месте расположился представитель ЛДПР Кирилл Жигарев с результатом 4,98% или 144 283 голоса в реальном выражении.

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Последнее место в предвыборной гонке досталось представителю партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Анатолию Никитину, который получил 4,16% или 120 956 жителей Подмосковья, выбравших его в качестве своего кандидата в губернаторы Московской области.

Все кандидаты сохранили свои позиции, какие они получили после начала оглашения предварительных результатов выборов.

Трехдневное голосование в Московской области завершилось в воскресенье, 10 сентября, в 20:00. После закрытия избирательных участков начался подсчет голосов в дистанционном электронном голосовании и обработка протоколов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил жителей за то, что они пришли на избирательные участки. Он подчеркнул, что явка на прошедших выборах стала рекордной за многие годы.

Глава региона добавил, что такая активность жителей только подтверждает максимальное сближение властей и жителей в одну команду. Андрей Воробьев отметил, что прекрасно понимает, какую ответственность он несет перед жителями и оправдает все их ожидания.