Воробьев: на поддержку малого бизнеса заложили 1 млрд рублей

Подмосковье заложило миллиард рублей на поддержку малого бизнеса. Сейчас самое важное — сохранить динамику развития такого вида предпринимательства. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что это один из семи пунктов нового плана по укреплению экономики Подмосковья.

«Особое внимание — малому предпринимательству. У нас очень хорошие показатели по росту малого бизнеса. В нем задействованы более 400 тысяч человек. Мы заложили миллиард рублей на поддержку и очень надеемся, что показатели в каждом муниципалитете будут расти», — заявил Воробьев.

Глава Подмосковья призвал глав городских округов оказывать максимальную поддержку предпринимателям и относиться к каждому с предельной внимательностью.

«Каждый глава должен быть вовлечен, сопровождать проекты малого бизнеса, искать способы их открытия, а не причины в отказах. Причины нам не нужны, особенно сегодня», — добавил губернатор.

Андрей Воробьев отметил, что новый план развития экономики Подмосковья поможет справиться с новыми трудностями и давлением. Кроме поддержки предпринимателей, новые меры сохранят уже действующие рабочие места для жителей региона и обеспечат открытие новых вакансий.

Министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева напомнила, что подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 0150 и в офисах «Мой бизнес».