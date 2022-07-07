Воробьев: меры поддержки хорошо сработали на пике пандемии

Пандемия коронавируса затронула все страны и все регионы России, Подмосковье — не исключение. Но принятые меры поддержки помогли не допустить тяжелых ударов для экономики, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы живем на одной планете Земля, и пандемия накрыла все страны, регионы, в частности, Подмосковье. Но меры поддержки, которые были, сработали очень хорошо в 2021 году. Мы испытывали, пожалуй, самое сильное падение в 2020 году, когда был карантин. Когда сидишь дома, станки, конвейеры и торговля останавливаются, то очевидно, что здесь удар по экономике наиболее сильный», — объяснил глава региона.

После отмены карантина экономика начала восстанавливаться. Начала показывать положительную динамику сфера промышленности и другие области.

В частности, промышленность. У нас в прошлом году был рост 12% за полгода, сейчас — 6% Андрей Воробьев

Отдельно Воробьев обратил внимание на сферу торговли, на которую приходится четверть валового регионального продукта. Сейчас здесь есть уже другие — логистические трудности, вызванные санкциями. По оценке главы Подмосковья, торговая сфера остается в плюсе.

«Наверное, это заметно даже по количеству торговых центров и маркетплейсов, которые расположены в Подмосковье. Здесь мы тоже видим снижение, но мы в плюсе. Поэтому я очень надеюсь, что это связано с теми тяжелыми мартом и апрелем, когда и ставка была запредельной, и логистика начала сбоить. Очень надеюсь, что это восстановится», — заключил он.