Подмосковье 04 января 2024, 12:00 Воробьев исполнил мечты детей с «Елки желаний» Губернатор Подмосковья Воробьев исполнил мечты пятерых детей с «Елки желаний»

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев исполнил мечты пятерых детей с традиционной «Елки желаний». Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Матвей из Ивантеевки мечтал прокатиться на танке. Желание восьмилетнего мальчика исполнили в Таманской дивизии, где он вместе с мамой проехал на Т-80 «Алеша».

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«Арина из Серебряных Прудов также мечтала о новом велосипеде, 14-летняя девочка получила свой подарок. Весной она откроет велосезон в парке. Также в ближайшее время подарим велосипед четырехлетнему Славе из Монина», — отметил Воробьев.

Мальчик Саша из поселка имени Воровского в Богородском округе грезил о полете на вертолете. Вместе с мамой Викторией 11-летний подросток увидел мир с высоты.

Также желание выполнили для 14-летнего Димы из Балашихи, который мечтал о шведской стенке, чтобы заниматься спортом в любое время.

Зампред правительства Московской области Мария Нагорная исполнила желание 10-летней Насти из Тельмановского района ДНР, которая получила гитару.

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