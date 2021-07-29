Воробьев и Шойгу подписали соглашения о цифровизации подмосковных военкоматов

Военные пенсионеры теперь могут получить справки из военкомата на портале госуслуг Подмосковья. Это стало реальным благодаря подписанному министром обороны Сергеем Шойгу и губернатором Московской области Андреем Воробьевым соглашению.

В Московской области на региональном портале госуслуг и в МФЦ теперь можно получить справки о размере военной пенсии и о наличии права на лечение в медучреждениях Минобороны России. Раньше людям приходилось самостоятельно приходить в военкомат и переводить справки в электронный вид. Время ожидания составляло три дня.

«Московская область ежегодно призывает порядка 12 тысяч ребят. Больше всех в стране. Все услуги, связанные с призывом, получением справок, должны быть удобными и комфортными. Мы совместно с командой Шойгу подготовили стандарт современного военкомата, их порядка 30 в Подмосковье. Самое главное — содержание, чтобы ребятам и взрослым, которые получают справки, прикрепляются, было просто и удобно», — рассказал Андрей Воробьев.

Важно, что получить услуги можно в любом офисе МФЦ, вне зависимости от места прописки, а срок предоставления сокращен до одного рабочего дня. По словам министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максима Рымара, в прошлом году за такими справками в военкоматы обратились более 25 тысяч раз.

«Естественно, это должно быть доступно. Дальше нам предстоит это работу провести по всей стране», — заявил Сергей Шойгу.

Услуги по оформлению и выдаче справок доступны на региональном портале госуслуг, в разделе «Личные документы» — «Справки». В меню необходимо выбрать «Комплекс услуг по оформлению и выдаче справок военных комиссариатов», далее в разделе «Подробная информация» выбрать цель обращения — получение справки о размере пенсии или получение справки о наличии права на лечение в военном госпитале и санаторно-курортном лечении в учреждениях Минобороны России.

Затем следует заполнить электронное заявление, подтвердить согласие на обработку данных, указать сведения о заявителе и приложить подтверждающие документы в зависимости от категории заявителя.