Воробьев и семья, взявшая под опеку мальчика из ДНР, посадили яблони на акции «Лес Победы»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с семьей Елены и Игоря Кафановых, которые воспитывают шестерых приемных детей, принял участие в акции «Лес Победы». Глава региона посадил яблоню, а члены семьи Кафановых — сирень. Взрослым помогали ребята, среди них — 13-летний Валентин, который приехал к семье из ДНР несколько дней назад.

Работы провели на участке Кафановых в Луховицах. Воробьев отметил, что в этом году к акции снова присоединились много детей и подростков. Это стало объединяющим делом.

В этом году в акции большое количество ребят участвуют, многие выходят с родителями — всей семьей. Пусть это будет наш с вами «Лес Победы» Андрей Воробьев губернатор Московской области.

Валя приехал в Подмосковье вместе с 26 другими детьми из Донбасса, которых взяли под временную опеку семьи Московской области. Мальчик с восьми лет занимается спортом и мечтает стать футбольным тренером. Приемная мама Елена рассказала губернатору, что сейчас Валентину подбирают спортивную секцию, а еще его уже зачислили в местный лицей.

В рамках акции «Лес Победы» в этом году в Московской области высадят более 300 тысяч деревьев и кустарников. Для этого подготовили почти 700 площадок. Людям выдают весь необходимый инвентарь. Поэтому специально с собой приносить ничего не нужно. Правильно посадить растения помогут специалисты, которые работают на каждой площадке.