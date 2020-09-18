Андрей Воробьев и Роман Павлюченко посадили деревья с воспитанниками детского дома «Доверие»

В этом году 13 воспитанников «Доверия» обрели семьи. Но ребята, которые остаются здесь, получают внимание педагогов. Вместе с ними дети занимаются спортом, танцами, творчеством. А те, кто постарше, учатся в Щелковском колледже, где осваивают разные профессии — от столяров до садовников.

Воспитанники детского дома вместе с Воробьевым и Павлюченко озеленили территорию, поддержав акцию «Наш лес. Посади свое дерево».

Огромное количество жителей Подмосковья и столицы, молодые ребята с друзьями участвуют в акции. Мы сегодня тоже приобщились — свое дерево посадили. Хочу поблагодарить всех, кто принял участие. Это доброе и запоминающееся событие Андрей Воробьев.

По словам Романа Павлюченко, здесь он посадил дерево впервые в жизни. И он отметил, что эмоции «не передать словами», когда делаешь это с детьми. Футболист сразу же согласился встретиться с воспитанниками, когда ему предложили навестить их.

«Когда меня попросили приехать пообщаться с детьми, я сделал это с большим удовольствием. И ждал этого дня. Они меня ждали, честно. Здесь играют в футбол. Мы подарили и мячи, и билеты на игру. Это счастье, а счастьем надо делиться. Приеду домой — всем буду рассказывать, где я был, как мы тут общались», — сказал он.

Павлюченко добавил, что он еще вернется в детский дом. Ребята попросили футболиста поделиться с ними спортивным опытом.

Одному из воспитанников, Дмитрию Носкову, подарили ноутбук. Юноше исполнилось 18 лет, и он начнет жить самостоятельно в новой квартире. Ключи от нее накануне вручил глава городского округа Андрей Булгаков.

Министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина отметила, что ребят, которые выпускаются из детских домов, сопровождают еще пять лет — до 23.

Мы смотрим, как они учатся, и помогаем всем с трудоустройством, если есть необходимость. До 23 лет ведем. Это будет происходить с каждым ребенком, который находится и в этом детском доме Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что детские дома региона сделаны по семейному типу. Иными словами, это подобие квартир, где есть спальни и кухня-гостиная.

Пять лет назад в Подмосковье было 44 детских дома. Сегодня их осталось девять, а к концу года будет восемь.

«Мы закрываем детские дома не ради закрытия. Мы занимаемся устройством детей в семью. Плюс со стороны нашего губернатора есть огромная финансовая поддержка — каждая приемная семья получает на содержание детей от 30 до 50 тысяч рублей в месяц», — рассказала Ирина Каклюгина.

Она подытожила, что главная цель — найти для ребят приемные семьи. И именно к этому стремится Подмосковье.