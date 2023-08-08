Важное 08 августа 2023, 17:16 «Слияние истории и современности». Воробьев и Мединский открыли тропу к могиле Татищева в Подмосковье Андрей Воробьев и Владимир Мединский открыли тропу к могиле Татищева в Солнечногорске Автор фото: Константин Семенец

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Историческую тропу к месту захоронения выдающегося государственного деятеля Василия Татищева открыли в Подмосковье губернатор Андрей Воробьев и помощник президента России Владимир Мединский. Ее обустроили там, где он провел последние годы жизни и был предан земле, — в Солнечногорске.

Василий Татищев — историк, основатель Екатеринбурга, Перми и Ставрополя-на-Волге, который ныне называется Тольятти. Свои последние годы он провел в солнечногорской усадьбе Болдино.

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Сегодня его могила — объект культурного наследия федерального значения. Она находится на Рождественском погосте, но тропинка, ведущая к ней от деревни Шахматово, была заросшей и узкой.

Теперь появились обустроенные мостовые переходы, деревянные настилы. Саму тропу расширили, вдоль нее установили скамейки и освещение. Отремонтировали подъездную дорогу и облагородили территорию, чтобы маршрут был круглогодичным.

Партнерство регионов

Обустройство исторической тропы стало частью уральского проекта, поддержанного Подмосковьем и Российским военно-историческим обществом.

Мы стараемся дружить и дорожить партнерством с нашими регионами, губернаторами, мэрами. Мы перенимаем лучшие практики. Это касается истории, культуры, технологий. Андрей Воробьев

Тропу открыли вместе с директором Центрального музея Великой Отечественной войны Александром Школьником —губернатор поблагодарил его и Владимира Мединского за участие.

Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец

«Благодаря таким людям мы можем возрождать имена, которые прославили нашу страну, являются героями разных эпох. Чехов, Достоевский, Менделеев, Татищев», — сказал глава Подмосковья.

Помощник президента Владимир Мединский подчеркнул, что Татищев был первым профессиональным русским историком и предшественником Карамзина.

«Несколько месяцев назад я рассказывал о проекте Российского военно-исторического общества по возрождению усадьбы Татищева, которая десятилетиями разрушалась. Примерно через две недели в Екатеринбурге, беседуя с губернатором Свердловской области и мэром, абсолютно случайно узнал, что они тоже занимаются возрождением памяти Татищева», — рассказал Мединский.

По его словам, это важный проект партнерства регионов. Его удалось реализовать накануне 300-летия Екатеринбурга, добавил Евгений Куйвашев.

«Хочу поблагодарить Владимира Ростиславовича, Андрея Юрьевича и уральское землячество за то, что они долгое время вынашивали эти планы. И в канун 300-летия Екатеринбурга удалось реализовать этот проект. Он очень важен — это слияние современности и истории», — сказал директор Центрального музея Великой Отечественной войны.

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