Место с легендарной историей. Воробьев и Бокерия наградили врачей больницы в Одинцове

Коллектив отделения Одинцовской областной больницы в Перхушкове поздравили губернатор Андрей Воробьев и Лео Бокерия. Сейчас его знают как главного сердечно-сосудистого хирурга страны, а когда-то он прошел здесь практику, будучи студентом. У больницы два праздника: 130-летие и День медицинского работника. В честь этого глава Подмосковья вручил награды.

Медицинский центр начинал свое существование в старинной крестьянской избе, состоявшей из срубов и сеней. Сегодня это многопрофильный центр, в апреле отметивший свое 130-летие.

Губернатор Московской области наградил особо отличившихся врачей. Он поздравил коллектив учреждения, а вместе с ними всех профильных специалистов региона с Днем медицинского работника.

Это легендарное медицинское учреждение. Мы приехали, чтобы поздравить, поблагодарить за многолетний добросовестный труд. Медицина у нас в последнее время как никогда находится на передних рубежах. И даже сейчас, когда все, казалось бы, позади, вновь приходится и нам, и вам, врачам, спасать жизни, бороться и быть на передовой Андрей Воробьев.

Награды губернатора получили 10 врачей. Поздравил медиков и Лео Бокерия. Еще будучи студентом пятого курса, он прошел здесь практику под руководством доктора Анохина.

«Поздравляю вас, коллеги. Очень рад встретиться и очень рад вновь побывать в этом знаковом месте. Тем более что сегодня губернатор лично принимает участие», — сказал Бокерия.

Глава региона назвал выдающегося хирурга давним хорошим другом и старшим наставником. Вместе с тем он отметил, что у Подмосковья большие планы по развитию медицины.

«Задача — делать так, чтобы у нас было много центров оказания высокотехнологичной помощи. Мы прекрасно понимаем, что и врачи идут туда, где есть оборудование, и пациенты довольны, выздоравливают тогда, когда есть качественная помощь. Будем и дальше стараться», — сказал Воробьев.

Значимый путь

У больницы легендарная история. Когда лечебница находилась еще в деревенской избе на окраине Звенигородского уезда, ее врачи лечили людей и животных.

В годы Великой Отечественной войны здесь появился военный госпиталь. В нем работали известные военные хирурги.

В период с 1957 по 1959 год прошел капитальный ремонт. Тогда в состав центра входили семь амбулаторий.

В 1961-м построили двухэтажное каменное здание, развернули хирургическое и гинекологическое отделения, операционный блок.

Диагностический блок заработал осенью 2002 года. А в 2004-м терапевтическое и хирургическое отделения перевели в новое здание.