Подмосковье 16 июня 2023, 16:36 Воробьев: два цифровых сервиса для развития экспорта запустят в Подмосковье Фото Антона Чернова

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В Московской области запустят два цифровых сервиса для развития экспорта. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на деловой сессии Агентства стратегических инициатив, которая прошла в рамках ПМЭФ-2023.

«В 2022 году в Московской области экспорт увеличился с 11 до 13,6 миллиарда долларов. За счет чего? У нас ведь нет нефти, газа, удобрений. Это малый и средний бизнес, предприятия, которые имеют амбиции выхода на другие рынки. И если мы уделим больше внимания сопровождению и поддержке экспорта, то, уверен, достигнем очень заметных результатов», — заявил глава региона.

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В этом году Подмосковье вместе с Российским экспортным центром создаст электронную площадку, на которой малый и средний бизнес могли бы резервировать слоты для транспортировки своей продукции за границу.

«Мы хотим предложить дорожную карту. Это алгоритм, состоящий из 10-15 слагаемых, смысл которых — сопроводить предприятие для того, чтобы оно начало активно экспортировать», — добавил Воробьев.

Пилотный проект станет доступен для экспортеров на Инвестпортале Московской области.

«Андрей Юрьевич, вы затронули очень чувствительную тему — как нарастить экспорт малых и средних предприятий. Действительно, здесь потенциал колоссальный, потому что сегодня у нас только 1% малых компаний выходит на экспорт», — сообщил зампред правительства России Андрей Белоусов.

«Правительство РФ и региональные органы власти все эти годы работали на одну задачу — помочь бизнесу сохранить инвестиции, сохранить качество жизни для граждан. Это видно и по обратной связи от предпринимателей — удовлетворенность государственными мерами поддержки растет», — сообщила гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

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