Воробьев доложил Путину о планах досрочно открыть детский госпиталь в Красногорске

Детский госпиталь в Красногорске планируют открыть досрочно — в начале 2024 года. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил президенту Владимиру Путину. Он добавил, что строительство идет полным ходом.

По словам главы Подмосковья, федеральная поддержка заметна во всех сферах: транспортной, образовательной, медицинской и других.

Московская область у нас по многим позициям на очень хорошем уровне находится Владимир Путин.

Воробьев сообщил, что одно из приоритетных направлений — модернизация здравоохранения.

«Вы поддержали у нас детский госпиталь. Он полным ходом строится. Хотим сдать его досрочно, в первом квартале 2024 года. И помните, когда мы были в „Авангарде“, я попросил у Минобороны содействия в строительстве большого госпиталя в Истре? Все, как и договаривались, к 9 мая уже построили», — сообщил губернатор.

Он добавил, что сейчас новый госпиталь в Истре работает на полную мощность. Полная загрузка — уже со второй недели.

«Ваша и федеральная поддержка очень заметна. В 2013 году открывали Северный обход Одинцова. Когда инфраструктура развивается, то строительство и качество жизни совершенно другое. И мы МЦД открывали. Сейчас вместе с Москвой, „РЖД“ готовятся к 2023 году еще две ветки», — доложил Воробьев.

Он подытожил, что в Московскую область приезжает много молодежи.

«Контингент растет. Школы закладываем — где-то 25-30 школ каждый год сдаем. Мы учителей новых приглашаем, бережем старых», — заключил губернатор.