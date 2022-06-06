Подмосковье — лидер по стройкам в стране. С начала года здесь ввели на треть больше жилья, чем в 2021-м. Об этом стало известно на встрече губернатора региона Андрея Воробьева с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным.

Губернатор Московской области подчеркнул, что, несмотря на давление санкций, задача — держать темп строительства.

Мы традиционно строим больше всех в стране. В этом году Московская область ввела на треть больше жилья, чем за тот же период 2021-го Андрей Воробьев.

Он напомнил, что строительство не прекращалось в условиях пандемии и не останавливается в период новых сложностей — давления санкций.

«Одна из главных задач — чтобы люди вовремя получили свои квартиры, не появилось новых обманутых дольщиков. Стройка — это еще и рабочие места, важно их сохранить», — заключил губернатор.

По словам Марата Хуснуллина, особое внимание получают и инфраструктурные бюджетные кредиты.

Регион в этом году, несмотря на все сложности по многоквартирным домам, должен превзойти прошлогодние показатели по вводу Марат Хуснуллин.

Говоря об инфраструктурных бюджетных кредитах, он привел в пример строительство трассы от Бутова до Железнодорожного.

«Это важная дорога для Московской агломерации. Она фактически станет дублером МКАД на юге и обеспечит транспортное развитие Балашихи», — отметил Хуснуллин.

Дольщики

Андрей Воробьев подчеркнул, что уже к концу 2023 года в Московской области не останется обманутых дольщиков. Их полностью восстановят в правах.

В этом году ключи или денежные компенсации получат 12,5 тысячи человек, а в следующем — последние 9,6 тысячи.

Отдельную поддержку получат застройщики. Им помогут быстрее выходить на площадки и приступать к работе.

Марат Хуснуллин поддержал предложение отменить очные проверки на подготовительном этапе стройки.

Дороги

Сейчас в Подмосковье реализуют в том числе два крупных и важных дорожных проекта.

Каширское шоссе

Один из них — реконструкция участка Каширского шоссе в Ленинском городском округе.

На инфраструктурные проекты в этом муниципалитете для Московской области одобрили кредит на более чем девять миллиардов рублей.

Например, в результате участок Каширского шоссе расширят до шести-восьми полос движения, чтобы сократить пробки, а также там построят две развязки и три подземных перехода.

Инфраструктурный кредит направят и на реконструкцию канализационного коллектора. Изменения ощутят свыше 120 тысяч жителей.

Мы благодарны правительству России за финансовую поддержку. Новый транш в 9,1 миллиарда рублей стал крупнейшим в этом году среди всех регионов Андрей Воробьев.

Когда канализационный коллектор реконструируют, жители получат коммунальные услуги улучшенного качества, а также появится возможность присоединения строящихся ЖК «Калиновка», «Тарычево», «Миниполис Дивное», «Зеленые аллеи 1-2».

ЮЛА

Второй важный инфраструктурный проект — строительство сети дорог ЮЛА: Солнцево — Бутово — Видное — Каширское шоссе — Молоково — Лыткарино — Томилино — Красково — Железнодорожный.

Реализация проекта начнется в следующем месяце. Дорожная сеть протянется на 45 километров. Сделают четыре-шесть полос движения.

ЮЛА начинается от жилого комплекса «Бутово Парк» Ленинского округа, в районе Варшавского шоссе, где построят развязку с Юго-Восточной хордой и Симферопольским шоссе, а закончится у жилого комплекса «Люберцы» — там тоже сделают новую развязку с Северо-Восточной хордой и М12.

ЮЛА разгрузит вылетные магистрали, в том числе М2, М4, М5 и Каширское шоссе. Транспортная ситуация станет лучше в Ленинском, Лыткарине, Люберцах. Улучшится доступность Москвы и аэропортов Домодедово, Жуковский.