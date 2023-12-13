13 декабря 2023, 20:50
Воробьев: депутаты Мособлдумы отправили в зону СВО и новые регионы более 400 тонн гуманитарной помощи
Депутаты Мособлдумы отправили на передовую и в новые регионы более 400 тонн гуманитарной помощи. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Подмосковье — один из первых регионов, который на законодательном уровне ввел меры поддержки для бойцов СВО и их семей. Многие из них теперь вошли в единый стандарт и используются в других регионах», — заявил глава региона.
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По его словам, областной парламент законами помогает регулировать разные сферы — от социальной до экономической. Например, сейчас в работе у народных избранников находятся 48 областных проектов по 12 нацпроектам.
«Спасибо председателю Московской областной Думы Игорю Брынцалову и всему депутатскому корпусу Подмосковья за последние несколько лет проделана большая работа. Желаю не сбавлять темп и всегда оставаться в диалоге с жителям», — поздравил Воробьев.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Андрей Воробьев
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