Воробьев дал неделю Клину на исправление ситуации с гриппом и ОРВИ

Ситуация с ростом пациентов с ОРВИ и гриппом в подмосковном Клину находится под контролем. В ближайшие две недели зараженные жители восстановятся, и вакцинация от гриппа наберет обороты — отрицательного отношения среди населения к прививкам нет.

Об этом рассказала глава городского округа Клин Алена Сокольская во время совещания с Андреем Воробьевым. Она отметила, что власти округа сопровождают эту работу. Сокольская отметила, что среди жителей нет отрицательного настроения среди населения по отношению к вакцинации от гриппа.

При этом она подтвердила, что в округе «действительно в девять раз среди взрослого населения возросло заболевание ОРВИ и гриппом». Это негативно сказывается на вакцинации — уже зараженные люди не могут сделать прививку, пока не поправятся. Однако власти контролируют ситуацию.

«Когда у нас была задержка по поступлению вакцины, мы эти две недели потеряли. Думаю, что в ближайшие недели две мы восстановимся, люди пойдут на выздоровление. Мы сможем провести в полном объеме», — отметила Сокольская.

Андрей Воробьев подчеркнул, что городской округ сейчас находится на последнем месте по вакцинации.

«Обратите на это внимание, через неделю я вам предоставлю слово и посмотрю на цифры. Всех, кто болеет, вылечивайте. Соответственно, ведите работу там, где люди соглашаются на это. Из красной зоны вам надо выйти. Вы на последнем месте. Большой городской округ на последнем месте», — подчеркнул он.