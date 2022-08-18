Воробьев: число посещений поликлиник в Подмосковье снизилось на 15% благодаря цифровизации

В Московской области продолжается усиленная цифровизация в сфере здравоохранения. Получение медицинских услуг делают проактивным, что сказывается на повышении удовлетворенности пациентов. Коммуникация врачей с ними выходит на новый уровень, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Последние пять лет поликлиники и другие лечебные учреждения в Московской области максимально подводили под новые современные стандарты. Это касалось и оборудования, и привлечения на работу специалистов. Помимо этого, внимание направили и на удобство жителей при обращении в такие места. Например, получить справку от врача онлайн, а не идти за ней самому, или оперативно получить ответ медика по телефону.

Количество посещений в регионе, подчеркнул Андрей Воробьев, уже снизилось на 15%, благодаря тому что, что справки для получения путевки в санаторий или детский лагерь, поступления в колледж тоже можно оформить дистанционно.

«Важно убрать все лишнее, когда человек приходит в поликлинику, вынужден приходить за разными рода справками. Конечно, мы по цифровизации топим, как говорят, по максимуму. Для чего? Для того чтобы сделать удобным обращение.IP-телефония предполагает обязательный ответ на звонок. Соответственно, онлайн-регистрация на прием к врачу также [позволит] избежать лишнего общения и потери времени», — объяснил губернатор Московской области.

По данным Воробьева, за последние шесть месяцев единая медицинская служба 122 получила три миллиона звонков. Ее операторы работают 24 часа в сутки и семь дней в неделю.

«Мы проактивно стараемся направлять, быть вовлеченными в каждый вызов. Плюс, у нас главные врачи раньше все-таки имели такой крен на работу стационара. А сейчас целиком и полностью включились в работу и первичного звена. И есть горячая линия главного врача. На нее тоже приходят звонки. То есть коммуникация максимальная, разъяснения дают соответственный эффект», — сказал глава Подмосковья.

По его словам, нововведения показали свою востребованность. Это видно по радикальному снижению количества жалоб пациентов. Отдельно губернатор обратил внимание на строительство в Московской области новых поликлиник со всем необходимым оборудованием.

«И часто они похожи на КДЦ, на диагностические центры. То есть там не только УЗИ, маммограф, рентген, но и МРТ и КТ часто. Это уже другого уровня поликлиники. Поэтому мы все это внедряем и разные технологические процессы. В том числе лабораторная диагностика. У нас 41% результатов лабораторных исследований в личный кабинет приходят. К концу года будут уже 80%. Раньше вы должны были прийти, чтобы получить этот анализ», — отметил Воробьев.

По его данным, уже порядка миллиона результата анализов получили жители в своих личных кабинетах на портале госуслуг. Это помогает снизить количество лишних посещений лечебных учреждений, сэкономить время и пациентам, и специалистам.