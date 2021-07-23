Воробьев анонсировал закрытие ковидного госпиталя в парке «Патриот»

Временный госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией в парке «Патриот» прекратит работать с 1 августа. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что количество заражений коронавирусом в Московской области начало снижаться. Губернатор пояснил, что четвертую неделю подряд из больниц выписывают выздоровевших пациентов, при этом количество новых зараженных значительно сокращается. Это видно по свободным койкам в больницах.

«Койки у нас освобождаются уже четвертую неделю подряд. Госпиталь в „Патриоте“ мы закрываем 1 августа. Спасибо Министерству обороны, врачам, которые приехали к нам», — заявил Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковья отметил, что каждый день на прививки от коронавируса записываются до 80 тысяч жителей.

«Сейчас ажиотажа нет, есть стабильная запись — 75−80 тысяч прививок в сутки», — сказал он.

Временный госпиталь в парке «Патриот» открыли заново во второй половине июня. В первом блоке развернули 420 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. За первые сутки работы госпиталя туда заехали около 100 машин скорой помощи. В госпитале работали военные медики, которых направило в «Патриот» Министерство обороны.

Для стабилизации ситуации власти Московской области призвали жителей пройти обязательную вакцинацию. В регионе открыли 430 прививочных кабинетов, работающих круглосуточно.

По данным на середину июля, количество привитых жителей Подмосковья составило 63,84%. Первой дозой вакцины привились 2 383 586 человек — это 63,8% от плана. Среди них 580 117 жителей старше 60 лет, что составляет 36,2% от плана. Второй этап вакцинации прошли 1 336 837 человек — 35,7% от плана. Из них два компонента получили 448 639 пенсионеров.