Воробьев анонсировал открытие трех крупных объектов в Подмосковье

В пресс-службе правительства Московской Области сообщили об открытии еще трех крупных объектов до конца 2020 года. По словам губернатора Андрея Воробьева, это поможет создать дополнительные рабочие места.

В частности, в Подольске откроется производственный комплекс, в Дубне — завод электроники, а в Серпухове — исследовательская лаборатория. Об этом пресс-служба сообщила на своей странице в Instagram.

«По словам губернатора, создание новых рабочих мест — одна из приоритетных задач. Инвесторы <…> могут рассчитывать на всестороннюю помощь со стороны Правительства МО. Предусмотрен широкий комплекс мер поддержки — начиная от выделения земельных участков», — говорится в сообщении.

Ранее Андрей Воробьев поручил пустить отопление во всех подмосковных домах раньше срока. По его мнению, это позволит жителям избежать сезонных простуд. На данный момент более чем в 40% многоквартирных домов и 55% социальных объектов уже дали тепло.