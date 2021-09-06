Воробьев: 50 экопунктов для раздельного сбора отходов появятся в школах Подмосковья до конца года

До конца года в Московской области установят 900 экопунктов для раздельного сбора отходов, 50 из них появятся в школах региона. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Система переработки ТКО, отходов также для нас является актуальной. Мы часто обсуждаем ее в разных форматах. Хочу поблагодарить РТ-Инвест и наш блок ЖКХ за программу экопунктов. В школе мы поставим порядка 50 штук. По крайней мере первая неделя показывает очень высоких спрос, популярность у детей по разделению мусора», — отметил Воробьев.

Губернатор добавил, что в торговых центрах практику раздельного сбора отходов тоже внедряют — по инициативе владельцев и руководителей. Эта тема востребована среди жителей, потому что позволяет им получить разного рода скидки.

«Самое главное — отделять чистую фракцию на самых ранних стадиях. Все прекрасно понимают, что это серьезно снижает объемы захоронения и позволяет нам обеспечить вторичную переработку сырья. И стекло, и метал, и бумага, ПЭТ, очень востребован сегодня. У нас существует ряд инвестиционных проектов по строительству заводов, будем дальше эту программу продолжать», — подчеркнул Андрей Воробьев.