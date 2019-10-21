Воркаут-площадка открылась в деревне Чашниково Солнечногорска. Место выбрали сами жители

Новая площадка для занятий воркаутом открылась в деревне Чашниково городского округа Солнечногорск. Место для ее установки выбрали сами жители. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Новая спортивная площадка оснащена всеми необходимыми элементами для занятий уличной гимнастикой: перекладинами, брусьями, шведской стенкой, скамьей для пресса и другими. Объект отвечает современным требованиям безопасности и установлен на травмобезопасном прорезиненном покрытии. Спортивный объект появился благодаря социальной программе компании «Спортмастер».

Как рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Грибков, в в общей сложности в поселениях Солнечногорска по данной программе установят пять таких площадок. «Эта — самая крупная из них. Места для установки определялись по наибольшей потребности жителей путем голосования», — добавил замглавы муниципального образования.

Источник фото: администрация городского округа Солнечногорск

Местный житель Андрей Кривин заметил, что в поселении не так много уличных спортивных объектов, где можно потренироваться всерьез, а желающих заниматься хватает, тем более здоровый образ жизни сейчас набирает популярность и даже становится модным. «Поэтому такая площадка, я считаю, будет очень востребованной», — предположил мужчина.

Подобные спортивные объекты в ближайшее время появятся в солнечногорских Ржавках, Поварове, Кутузовском и на набережной озера Сенеж (благоустроенной в рамках второй очереди).

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, в свою очередь, подчеркнул, что несмотря на то, что сейчас в регионе открыты 358 спортивных площадок, спрос населения на них растет. «До конца года мы построим пять новых площадок для воркаута, предназначенных для занятия большим количеством разных упражнений. К тому же, новые объекты адаптированы для лиц с ограниченными возможностями здоровья», — сделал особый акцент глава Минспорта Подмосковья.

Источник фото: администрация городского округа Солнечногорск

Спортивно-технологической инфраструктурой муниципальные образования области обеспечиваются в рамках госпрограммы «Спорт Подмосковья». До конца 2019 года пять специальных площадок для занятий силовой гимнастикой появятся в Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Протвине, Котельниках и Наро-Фоминске.

Спортивное оборудование включает в себя гимнастические скамьи для выполнения наклонов из положения стоя и поднимания туловища из положения лежа, помост для отжиманий, мишень для метания мяча в цель, ряд специальных тренажеров, брусья, рукоходы, шведскую стенку, разнохватовый турник, баскетбольный щит и другой инвентарь.