Воркаут и двор-сад появятся в школе ЖК «Новая Рига» в деревне Глухово | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 19:38 Воркаут и двор-сад появятся в школе ЖК «Новая Рига» в деревне Глухово

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Завершились монолитные работы в школе в ЖК «Новая Рига» в деревне Глухово городского округа Красногорск. Школу на 1150 мест планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году.

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В трех секциях школы в ЖК «Новая Рига» завершили монолитные работы. Застройщик ГК «Гранель» привлек к строительству учреждения более 200 специалистов. На данный момент готовность объекта составляет 65%.

Образовательное учреждение строится за счет внебюджетных источников финансирования по договору о комплексном развитии территории.

Общая площадь школы — 14324 квадратных метров. Трехэтажное здание включает учебный, спортивный и административный блоки.

На первом этаже школы будут расположены кабинеты для уроков технологии и труда, столовая, раздевалки для начальной и средней школы, медицинский блок. Здесь же появится помещение для охраны и пожарного поста, а также игровая-спальня для первоклассников.

Второй этаж вместит спортивный и актовый залы, а на третьем этаже будут расположены классы. В школе также предполагаются мастерские по обработке дерева, металла, тканей, а также по домоводству и технологии.

На территории школы создадут спортивное ядро с футбольным полем и площадкой для игры в баскетбол. Здесь оборудуют беговую дорожку, также рядом со школой можно будет заниматься на спортивных тренажерах и в зоне воркаута.

Запланировано также появление на территории внутреннего двора-сада, зоны для собраний, встреч и пространство, где родители смогут подождать детей и отдохнуть.

Вокруг школы планируется провести озеленение.

Основные строительно-монтажные работы завершат в декабре 2022 года, введут в эксплуатацию школу в 2023 году.