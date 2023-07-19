Подмосковье 19 июля 2023, 10:03 Вопросы ЖКХ и благоустройства обсудили на приеме выездной администрации в Дедовске пресс-служба администрации городского округа Истра

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Администрация Истры провела выездной прием на предприятии «Химпэк» в Дедовске. Сотрудники производства смогли обсудить вопросы благоустройства, ЖКХ и земельно-имущественных отношений.

Компания «Химпэк» — крупнейший российский производитель гибких промежуточных контейнеров для сыпучих грузов, поставщик сырья для предприятий химической, нефтяной, металлургической, стекольной, керамической, строительной и других отраслей промышленности. Предприятие работает круглосуточно. Там трудятся более 1,2 тысячи человек из Дедовска и других населенных пунктов городского округа Истра.

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«Выездная администрация у нас первый раз проходит, впечатление очень хорошее. Многие сотрудники пришли, проконсультировались, получили исчерпывающие ответы и решили свои вопросы», — сказал генеральный директор «Химпэк» Игорь Супрун.

Специалисты администрации около двух часов отвечали на вопросы сотрудников компании.

«Предприятие работает круглосуточно, поэтому у сотрудников не всегда есть возможность попасть на прием в администрацию, чтобы решить тот или иной вопрос. Поэтому мы в своем формате приехали к ним, мы работаем проактивно и идем к нашим людям, к нашим жителям, к нашим налогоплательщикам, чтобы те имели возможность в шаговой доступности решить вопросы, которые у них возникают», — отметила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Сейчас компания проводит реконструкцию производственного корпуса. После реализации этого инвестиционного проекта на предприятии появится еще 100 новых рабочих мест.

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