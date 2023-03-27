Подмосковье 27 марта 2023, 16:13 Вопросы жителей микрорайона Луговая в Лобне рассмотрели в рамках выездной администрации

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Специалисты выездной администрации Лобни провели прием в микрорайоне Луговая. Свои вопросы смогли решить 35 жителей микрорайона.

Прием вели заместители главы города, представители управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, городских служб и правоохранительных органов.

Вопросы жителей касались установки камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», ремонта дорог, работы общественного транспорта, благоустройства придомовых территорий. По замечаниям, которые касались содержания дома и придомовой территории, будут проведены комиссионные обследования. После составления дефектных ведомостей управляющие компании приступят к работам.

Каждое обращение разбирали индивидуально. Все они были зафиксированы в личных карточках приема, теперь исполнение поручений находится на контроле главы городского округа Лобня.

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