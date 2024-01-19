Подмосковье 19 января 2024, 15:48 Вопросы вывоза мусора и снега обсудили на встрече с жителями микрорайона Новая Трехгорка пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

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Выездной прием администрации с участием главы Одинцовского округа Андреем Ивановым и профильными заместителями прошел в Новой Трехгорке. На встрече с жителями обсудили вывоз мусора и снега, обустройство тротуаров и транспортное сообщение.

Одной из тем обсуждения стало расположение мусорного контейнера: чтобы добраться до него, жителям приходится выходить на проезжую часть. Также жители рассказали о тротуаре у новой дороги, который внезапно обрывается, из-за чего пешеходам приходится прокладывать народные тропы.

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Кроме этого, жалобы поступили на несвоевременную уборку снега во дворах. Еще одной темой стала неправильно организованная схема движения во дворе дома № 67 и бетонные блоки вдоль дороги, оставленные после строительства. Жители также попросили вернуть автобусный маршрут из микрорайона до Киевского вокзала Москвы. Все озвученные на встречи вопросы взяли под контроль.

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