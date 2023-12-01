Подмосковье 01 декабря 2023, 16:08 Вопросы уборки снега на улице Военный Городок обсудили на встрече с жителями в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Читать 360tv в

Обращения жителей улицы Военный Городок разобрали на встрече с первым заместителем главы администрации городского округа Солнечногорск Александром Мамлаем. Среди актуальных вопросов — некачественная уборка снега, плохое содержание детских и спортивных площадок.

Проверку на улице Военный городок провели представители Главного управления содержания территорий Московской области.

Реклама

«Совместно с Главным управление содержания территорий Московской области прошли каждый двор по улице Военный городок. Выявлено, что управляющая компания выполняет только часть своих обязательств по уборке снега. Есть и другая проблема — принадлежность территорий к Минобороны. Будем прорабатывать вопрос по передаче имущества в мунсобственность. Это может привести к разрешению большинство запросов, которых так добиваются жители», — прокомментировал первый заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Александр Мамлай.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Участники обхода территории договорились через месяц провести повторную встречу с жителями, чтобы подвести итог проделанной работы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».