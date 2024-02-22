Подмосковье 22 февраля 2024, 13:35 Вопросы уборки снега и ЖКХ рассмотрели на выездном приеме администрации Химок в микрорайоне Сходня Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

Микрорайон Сходня в Химках принял вторую в этом году выездную администрацию. Жители смогли пообщаться с профильными специалистами по вопросам ЖКХ, благоустройства и другим.

Участие во встрече с жителями принял глава городского округа Химки Дмитрий Волошин. Он обсудил с горожанами вопросы уборки снега во дворах и содержания домов зимой.

Реклама

Так, Екатерина Осина обратилась к главе округа с просьбой очистить крышу дома № 47 на Первомайской улице от снега и устранить наледь во дворе. Дмитрий Волошин поручил управляющей компании и муниципальному учреждению «Объединенное городское хозяйство» срочно выполнить все работы.

«Встреча прошла хорошо. Глава сказал, что взяли на контроль наши вопросы. Надеемся, что все проблемы будут решены», — поделилась Екатерина Осина.

Провести более тщательную уборку снега попросила и жительница микрорайона Фирсановка Оксана Фетисова. Женщина попросила очистить дорогу от Московской улицы к станции Фирсановская, а также пешеходную зону от Московской до Речной улицы.

«В рамках выездных администраций в этом году мы получили от жителей Сходни более 160 обращений. Самые частые вопросы касались жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и работы общественного транспорта. Все заявки на контроле у наших специалистов», — отметил Дмитрий Волошин.

Следующий выездной прием администрации пройдет в Новых Химках 1 марта. Встреча состоится с 16:00 до 20:00 в школе № 27 по адресу: улица Горшина, 5А. Для оформления обращений жителям понадобятся паспорта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».