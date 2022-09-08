Вопросы соцзащиты и опеки жители Подмосковья смогут решать в МФЦ | 360°

Подмосковье 08 сентября 2022, 22:42 Поделиться Telegram

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Viber Вопросы соцзащиты и опеки жители Подмосковья смогут решать в МФЦ

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Чтобы получить или сдать справку в опеку раньше нужно было предварительно записываться на прием и ждать своей очереди. Теперь для того, чтобы решить вопросы социальной защиты или органов опеки и попечительства, достаточно прийти в любой МФЦ.

С начала сентября специалисты соцзащиты и опеки стали вести прием в МФЦ. Воспользоваться их помощью можно по всей Московской области.

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В Коломне специалисты округа ведут прием в МФЦ по адресу: г. Коломна, ул. Уманская д. 20. Местные жители уже оценили удобство нововведения.

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«Специалисты, которые работают у нас в МЦФ, имеют доступ в электронную базу, где хранятся все обращения. Все выплаты данной семьи или данного гражданина. И когда они видят, например, повторная услуга, то они автоматически уже принимают заявление и не нужны дополнительно какие-то документы», — рассказал начальник окружного управления № 11 Министерства социального развития Александр Шандров.

Кроме того, получить консультацию по вопросам социальной защиты и опеки можно по номеру –122. После нужно набрать добавочный номер — 6.

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