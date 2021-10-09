Вопросы социальной газификации обсудили на заседании штаба в Серпухове

Заседание профильного штаба провели в Серпухове. На нем обсудили реализацию президентского проекта «Социальная газификация».

Об этом сообщила газета «Московский комсомолец». Мероприятие провел вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин. До конца следующего года будут до конца газифицированы 68 населенных пунктов.

Четырнадцать из них будут подключать к трубопроводу уже в этом году. В список вошли деревни Щеболово, Подмоклово, Высокие Дворики, Борисово, Прилуки и другие.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев добавил, что в 2023 году пройдет газификация и в деревне Шепилово.

Полный список населенных пунктов, которые вошли в программу, можно посмотреть на сайте АО «Мособлгаз», в разделе «Социальная газификация».

Программа включает мобильные офисы, в которых можно получить консультацию специалистов, оформить договор или подать заявку на 11 других услуг. Более 10 таких офисов уже работают в муниципалитетах Московской области.