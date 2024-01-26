Подмосковье 26 января 2024, 13:47 Вопросы содержания домов обсудили на встрече с жителями микрорайона Букино в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Читать 360tv в

Временно исполняющая полномочия главы Лобни Анна Кротова встретилась с жителями домов № 9 и № 11 на Букинском шоссе. Горожане смогли обсудить вопросы содержания домов, благоустройства и многое другое.

Анна Кротова дала поручение профильным службам взять под контроль решение вопросов жителей микрорайона Букино.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

«Просьбы касались не только содержания домов, но и обустройства подхода к близлежащему пешеходному переходу, удобных троп к соцобъектам и других немаловажных вопросов. Все зафиксировали. Протокол передадим через депутатов», — рассказала Анна Владимировна.

Она отметила, что такие встречи будут проводиться регулярно. Жители могут оставить свои обращения в комментариях под постами в ее Telegram-канале.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».