Вопросы развития волонтерства обсудили в Подмосковье

Итоги развития волонтерства в Московской области за 2021 год обсудили в ходе круглого стола, который прошел 8 февраля в Доме правительства Подмосковья. В мероприятии участвовали представители Главного управления социальных коммуникаций, комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, члены Общественной палаты Московской области, а также представители регионального отделения партии «Родина» в Подмосковье.

Заместитель начальника управления социальных коммуникаций правительства Московской области Роман Кирица рассказал, что за минувший год регион инвестировал в систему поддержки волонтерского движения более 100 миллионов рублей.

«Работа в этом направлении будет продолжена, предполагается реализовать ряд инициатив по увеличению объема финансовой поддержи, кроме того предполагается использовать новые инструменты нематериальной поддержки», — отметил он.

Председатель комиссии по вопросам соблюдения законодательства комитета Госдумы по семье Никита Габов обратил внимание на вопросы поддержки волонтеров и НКО, работающих с семьями с детьми, имеющими орфанные заболевания и паллиативный статус.

Первый заместитель председателя Общественной палаты Подмосковья Татьяна Дмитриева поддержала идею о проведении обучения добровольцев и предложила муниципальным палатам обсудить создание эффективных механизмов поддержки волонтеров, работающих с детьми с редкими заболеваниями.

В ходе круглого стола собравшиеся коснулись темы пандемии COVID-19 и отметили важность работы волонтеров-медиков и гражданских активистов.

Региональное движение «Волонтеры Подмосковья» было создано в марте 2020 года. В настоящее время под эгидой движения работают более 400 волонтерских организаций, объединяющих более 10 тысяч добровольцев.

С декабря 2020 года начала работать цифровая платформа «Волонтеры Подмосковья». Там зарегистрировались более 7 тысяч человек.