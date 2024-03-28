Подмосковье 28 марта 2024, 19:37 Вопросы расселения аварийного жилья обсудили на встрече с жителями в Шатуре Даниил Коблов

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Расселение аварийного жилья обсудили жители Шатуры на встрече с заместителем главы городского округа Василием Косолаповым. Главным был вопрос о продлении срока для подачи заявления на получение жилищного сертификата. Теперь это можно сделать до 16 апреля, уточнили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Косолапов напомнил участникам встречи о ключевых условиях получения сертификатов.

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Во-первых, право собственности должно быть получено до признания дома аварийным. Во-вторых, у заявителя не должно быть другого жилья в собственности на момент признания.

Даниил Коблов

Благодаря сертификату переселенцы из аварийного жилья могу быстро переехать в новую квартиру, не дожидаясь завершения строительства домов.

По условиям сертификата, стоимость одного квадратного метра аварийного жилья составляет 130 тысяч рублей.

В администрации уточнили, что на сегодняшний день на получение сертификата поступило 292 заявления. По 196 из них приняли положительное решение.

Получить консультацию по этой теме жители Шатуры могут по телефонам +7 (49-64) 52-34-35 и +7 (49-64) 52-09-93.