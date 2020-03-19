Вопросы подмосковных садоводов и дачников будут решать онлайн

Подмосковные садоводы и дачники смогут получить помощь от Министерства имущественных отношений региона, Союза дачников Подмосковья и Московского областного БТИ онлайн. Ведомства запустили проект «Цифровые СНТ Подмосковья».

Благодаря новому ресурсу садоводы смогут задавать свои вопросы специалистам и быстро получать информацию об изменениях в законодательстве. Помимо этого для дачников будут доступны онлайн-сессии и встречи с представителями власти, которые станут проводить регулярно.

Связь будет вестись в социальной сети Instagram и в мессенджере Telegram.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что данный проект — это новый этап информационной кампании по регистрации недвижимости, запущенной в Подмосковье несколько лет назад.

«Анализируя вопросы, которые стали поступать в канун отмены „дачной амнистии“ от членов СНТ и ДНТ, мы поняли, что многие люди не регистрируют недвижимость, поскольку просто не знают, как это делать. Тогда мы стали выезжать на встречи в СНТ широким составом представителей Минмособлимущества, Союза дачников Подмосковья, Росреестра, ФНС, Московского областного БТИ и администраций, чтобы каждый председатель и член товарищества мог задать свой вопрос представителю власти. Ежегодно на выездных встречах нам удается охватить более 11 тысяч СНТ, а благодаря запуску дистанционных онлайн-сервисов мы сможем поговорить с каждым садоводом и дачником, помочь решить его проблемы, и на его примере рассказать другим членам СНТ, как действовать в подобной ситуации», — уточнила глава ведомства.

Проект «Цифровые СНТ Подмосковья» включает в себя страницы в социальных сетях, интернет-портал для электронного документооборота и голосования на общих собраниях, единый реестр всех СНТ с привязкой к карте Подмосковья. Об этом рассказал Никита Чаплин, первый заместитель Председателя Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья.

По его словам, очень важно иметь обратную связь со всеми садоводами и дачниками.

Садоводы могут получить обратную связь, оставляя комментарии или сообщения в инстаграм-аккаунте Союза дачников Подмосковья (@souzdachnikov), а все актуальные новости имущественной сферы можно будет найти в телеграм-каналах Союза дачников Подмосковья, Минмособлимущества и Московского областного БТИ.