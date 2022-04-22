Вопросы поддержки предпринимателей обсудят в Красногорске

26 апреля 2022 года с 10:00 до 15:00 состоится тематический прием граждан по вопросам поддержки предпринимателей.

Мероприятие пройдет в приемной правительства Московской области в Красногорске по адресу: бульвар Строителей, д. 4, стр. 1, БЦ «Кубик», секция В.

Прием граждан проведут представители областных министерств инвестиций, промышленности и науки, сельского хозяйства и продовольствия, имущественных отношений, государственного органа Московской области «Уполномоченный по защите прав предпринимателей Московской области и его Аппарат».

Консультации по юридическим аспектам будут вести юристы Государственного юридического бюро по Московской области и адвокаты Московской областной коллегии адвокатов.

Кроме того, граждан будут принимать уполномоченные лица в администрациях всех муниципальных образований региона. Справки по тел. 8 (498) 602-31-13.