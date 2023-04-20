Подмосковье 20 апреля 2023, 15:04 Вопросы по правам дольщиков в Подмосковье разберут во время прямого эфира 27 апреля Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

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Минжилполитики Подмосковья проведет прямой эфир по вопросам прав дольщиков 27 апреля. На нем желающие смогут задать интересующие вопросы и получить ответы от экспертов.

Эфир пройдет в Telegram-канале ведомства. В нем примут участие представители министерства и Фонда защиты дольщиков Подмосковья.

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Направить интересующие вопросы жители могут по адресу электронной почты mzhp_ds@mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в Серпухове. Он рассказал, что осенью в микрорайоне «Ивановские дворики» откроется новая поликлиника.

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