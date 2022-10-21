Вопросы патриотического воспитания молодежи обсудили в Звездном городке | 360°

Подмосковье 21 октября 2022, 22:24 Вопросы патриотического воспитания молодежи обсудили в Звездном городке

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За круглым столом в Звездном городке обсудили вопросы патриотического воспитания современной молодежи. Круглый стол получил исключительно положительные отклики присутствовавших, выразивших благодарность организаторам за интересное и полезное мероприятие.

Воспитание подрастающего поколения — одна из актуальных проблем государства. Для ее решения необходима активная жизненная позиция каждого — родителей, педагогов, общественников. Важно услышать как можно больше сторон и попытаться найти точки соприкосновения, которые позволят создать условия для воспитания у молодежи любви к своему Отечеству.

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«Мы действительно находимся в положении, когда многие утраченные ценности и идеи, которые существовали, они как-то не востребованы. А время требует вернуться к этим вещам. Потому то, что было в прошлом, оно обеспечивало и безопасность, и систему правопорядка, и самое главное, воспитывало мужиков, которых сегодня становится, к сожалению, все меньше», — сказал на встрече руководитель Центрального исполкома общественной организации «Офицеры России» Александр Михайлов.

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В ходе встречи были рассмотрены вопросы воспитания патриотизма, роли ветеранских общественных организаций, волонтерского и тимуровского движения, национальных традиций в патриотическом воспитании молодежи. Кроме того, говорили о новых формах деятельности музеев и учреждений культуры. Например, совсем недавно в Звездном городке прошла презентация детской художественной трилогии «К звездам!».

«4 октября этого года мы провели презентацию детской художественной трилогии о космонавтах, авиаторах, конструкторах космической техники. И сегодня я как раз на эту тему рассказывала, что через книги можно прекрасно относить любовь к Родине, гордиться легендарными личностями, которые у нас есть в стране. Это и есть патриотизм», — отметила президент Фонда поддержки авиации и космонавтики Оксана Попович.

Обсудив круг проблем, связанных с патриотическим воспитанием молодежи, участники отметили актуальность и своевременность заявленной темы. Работа, безусловно, будет продолжаться. А успех е6, по мнению всех участников встречи, во многом зависит от взаимодействия и объединения всех организаций патриотической направленности для совместной работы.