Подмосковье 02 декабря 2022, 17:53 Вопросы отцовства и семейных ценностей обсудили на форуме в Доме правительства Подмосковья

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Форум «Отец, Отцовство, Отечество» прошел в Доме правительства Подмосковья. На нем общественные организации региона подписали соглашения с Общественной палатой России об укреплении традиционных семейных ценностей.

Глава министерства информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе отметила, что движение отцов имеет важное значение для укрепления семьи и для детей. Его руководитель Андрей Кондратович заявил, что движение уже объединило около тысячи человек. По их инициативе в регионе появилось около 300 «Советов отцов» в школах региона. Лидерами по этой работе стали Истра, Домодедово, Можайск, Кашира и Богородский.

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«При нашем содействии появился еще один Совет отцов — при уполномоченном по правам ребенка Московской области. Хотелось бы поблагодарить от имени движения губернатора Андрея Юрьевича Воробьева за поддержку, которая, надеюсь, будет и в дальнейшем», — добавил он.

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В ходе мероприятия было подписано несколько соглашений о сотрудничестве между Комиссией по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты России и региональными общественными организациями Подмосковья. Они направлены на укрепление традиционных семейных ценностей. Председатель комиссии Сергей Рыбальченко отметил, что регион стал вторым в стране, где были подписаны такие соглашения.

«Мы прежде всего стремимся закрепить объединение между общественными, религиозными организациями, представителями различных культур с целью формирования единого подхода к традиционным ценностям», — отметил он.

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