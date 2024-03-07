07 марта 2024, 17:57
Вопросы оборудования ливневок в Старых Химках рассмотрели на выездной администрации
Вторая выездная администрация прошла с начала года в Старых Химках. Жители пообщались с профильными специалистами по вопросам благоустройства, ЖКХ, транспорта, соцподдержки. Всего за четыре часа успели принять 160 человек.
Встречи жителей с представителями городских служб и управляющих компаний пользуются популярностью у жителей — многие вопросы удается решить в короткие сроки. Например, те, которые касаются обустройства ливневок в округе.
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«В основном вопросы касаются системы ЖКХ. Сейчас идет активная уборка снега с крыш, во дворах, уборка подъездов — все это очень актуально для наших жителей. С нетерпением ждем, когда уже климатическая весна придёт к нам в город, будем благоустраивать город и готовить к весенне-летнему сезону», поделилась муниципальный депутат Инна Монастырская.
Всего за два месяца в Химках провели уже 12 выездных администраций и рассмотрели около 500 обращений жителей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.
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