Подмосковье 07 марта 2024, 17:57 Вопросы оборудования ливневок в Старых Химках рассмотрели на выездной администрации Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

Вторая выездная администрация прошла с начала года в Старых Химках. Жители пообщались с профильными специалистами по вопросам благоустройства, ЖКХ, транспорта, соцподдержки. Всего за четыре часа успели принять 160 человек.

Встречи жителей с представителями городских служб и управляющих компаний пользуются популярностью у жителей — многие вопросы удается решить в короткие сроки. Например, те, которые касаются обустройства ливневок в округе.

Реклама

«В основном вопросы касаются системы ЖКХ. Сейчас идет активная уборка снега с крыш, во дворах, уборка подъездов — все это очень актуально для наших жителей. С нетерпением ждем, когда уже климатическая весна придёт к нам в город, будем благоустраивать город и готовить к весенне-летнему сезону», поделилась муниципальный депутат Инна Монастырская.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Всего за два месяца в Химках провели уже 12 выездных администраций и рассмотрели около 500 обращений жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».