Подмосковье 07 июня 2023, 11:38 Безопасность детских лагерей усилят в Подмосковье МЧС России

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Заседание коллегии Главного управления МЧС России по Московской области состоялось 6 июня в Химках. В мероприятии приняли участие представители руководства и личного состава ведомства, а также работники Центра-112, «Мособлрезерва», специального центра «Звенигород», Российского союза спасателей, Всероссийского общества спасения на водах, Всероссийского добровольного пожарного общества и Московской областной противопожарно-спасательной службы. В рамках встречи специалисты обсудили вопросы подготовки к сезону отдыха для взрослых и детей и обеспечения безопасности жителей и территорий региона в пожароопасный период.

По словам начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по Московской области Александра Медведева, на текущий момент пожарные инспекторы взяли в учет 109 подмосковных детских оздоровительных лагерей, в том числе пять палаточных. Также в течение лета будут работать порядка 960 мест отдыха для детей на базе школ. Особое внимание сотрудники 37 учреждениям, которые расположены на территориях, подверженных угрозе лесных пожаров.

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«В настоящее время организовано и проведено 18 плановых и 20 внеплановых контрольных мероприятий в отношении объектов, задействованных в детской летней оздоровительной кампании. Выявлено 160 нарушений требований пожарной безопасности, которые устранены практически в полном объеме», — добавил инспектор.

В начале каждой смены в детских оздоровительных лагерях проведут дни пожарной безопасности. Комплекс профилактических мероприятий запланировали представители регионального управления МЧС с взаимодействии с руководителями объектов летних учреждениях, органами местного самоуправления и министерством социального развития Московской области.

Также Медведев сообщил об итогах деятельности пожарного надзора по предотвращению правонарушений при разведении костров, сжигании мусора и палов сухой растительности. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года количество возгораний травы с начала пожароопасного периода увеличилось почти вдвое — 3164 случая.

Для усиленного контроля пожароопасного сезона 2023 года и в целях снижения его последствий правительство Московской области совместно с Главным управлением МЧС разработало приложение «112 Служба спасения Московской области». Система позволяет при помощи смартфона в режиме онлайн фиксировать палы сухой растительности и сохранять историю возникновения пожаров в единой региональной географической информационной системе Московской области (РГИС).

«По состоянию на 1 июня инспекторами ГПН в приложение „112-МО“ внесена информация о 3155 случаев пала травы», — подчеркнул начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по Московской области.

За нарушение правил безопасности при использовании открытого огня сотрудниками органов государственного пожарного надзора составлено 970 протоколов с начала весенне-летнего пожароопасного сезона. По результатам рассмотрения административных дел назначены наказания, в том числе и в виде штрафов на общую сумму 4 867 000 рублей.

Также на заседании специалисты обсудили подготовку к купальному сезону в Подмосковье. О принятых мерах рассказал заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Московской области Максим Аршакян.

На территории региона запланировано к открытию 212 мест массового отдыха людей у воды, всего документально подтверждено 89 пляжей. В текущем году поступило 88 заявлений, прием деклараций продолжается.

Кроме того, Аршакян отметил, что большинство несчастных случаев на водоемах происходит в несанкционированных местах на заброшенных карьерах, водоемах в СНТ и в небольших лесных озерах. На этих территориях представители государственной инспекции по маломерным судам Московской области организуют регулярные патрулирования.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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