«Вопросы, которые волнуют всех». Харламову тронул индивидуальный подход в обращении губернатора

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поднял в своем обращении вопросы, которые волнуют каждого жителя региона. Подход к их решениям — индивидуальный, что трогает больше всего.

Министр культуры Подмосковья Елена Харламова отметила, что все сказанное главой области коснулось ее лично, семьи и знакомых.

«Безусловно, я понимала, о чем он говорит, как обычный житель. Тронул индивидуальный подход: мы видим не массу людей, а конкретного человека, его возраст и потребности этого возраста», — подчеркнула министр.

Если человек пожилой, отметила Харламова, то речь идет о доступности и простоте медицины, интересных для такой возрастной категории активностях в парках. Если имеется в виду подросток, то важно образование, куда он ходит, кто его учит, куда он с этим образованием может поступить.

«Это все обычные, простые вопросы, которые волнуют всех нас», — пояснила глава подмосковного ведомства.

По ее словам, обращение губернатора с точки зрения посыла ежегодно указывает на одно: во главе угла стоит житель и его каждодневные потребности.

«Не отличается обращение с точки зрения того, кто стоит во главе всей программы, которую мы делаем», — заключила она.