«Вопросы, которые волнуют всех». Харламову тронул индивидуальный подход в обращении губернатора
Глава Минкультуры Подмосковья Харламова: в обращении губернатора был индивидуальный подход
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поднял в своем обращении вопросы, которые волнуют каждого жителя региона. Подход к их решениям — индивидуальный, что трогает больше всего.
Министр культуры Подмосковья Елена Харламова отметила, что все сказанное главой области коснулось ее лично, семьи и знакомых.
«Безусловно, я понимала, о чем он говорит, как обычный житель. Тронул индивидуальный подход: мы видим не массу людей, а конкретного человека, его возраст и потребности этого возраста», — подчеркнула министр.
Если человек пожилой, отметила Харламова, то речь идет о доступности и простоте медицины, интересных для такой возрастной категории активностях в парках. Если имеется в виду подросток, то важно образование, куда он ходит, кто его учит, куда он с этим образованием может поступить.
«Это все обычные, простые вопросы, которые волнуют всех нас», — пояснила глава подмосковного ведомства.
По ее словам, обращение губернатора с точки зрения посыла ежегодно указывает на одно: во главе угла стоит житель и его каждодневные потребности.
«Не отличается обращение с точки зрения того, кто стоит во главе всей программы, которую мы делаем», — заключила она.