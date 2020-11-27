Вопросы капитального ремонта в Подмосковье будут решать на онлайн-собраниях

Жители Подмосковья теперь могут решать вопросы капитального ремонта на электронных собраниях. Собственники уже провели более трех тысяч общих совещаний онлайн. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.

Жители Подмосковья могут голосовать по вопросам капитального ремонта в личном кабинете на сайте www.dom.mosreg.ru, а также в мобильном приложении ЕИАС ЖКХ.

На электронных собраниях можно решить вопросы включения дома в программу капитального ремонта, определить способ формирования фонда капремонта, обсудить очередность проведения работ, увеличить взнос на ремонт и совершить операции с деньгами, находящимися на специальном счете.

«На сегодняшний день в Московской области проведено порядка 200 общих собраний в электронном виде по вопросам капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Сервис для голосования максимально доступен для каждого пользователя, поэтому инициировать собрания и голосовать на них сможет любой собственник», — подчеркнул Валерий Николов, генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Министр ЖКХ региона Антон Велиховский отметил, что в Подмосковье уже провели более трех тысяч общих собраний в электронном виде. Всего до конца года организуют 10 тысяч таких мероприятий.