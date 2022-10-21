Вопросы благоустройства и ЖКХ обсудили на личном приеме главы в Химках | 360°

Подмосковье 21 октября 2022, 09:13 Вопросы благоустройства и ЖКХ обсудили на личном приеме главы в Химках

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Глава Химок Дмитрий Волошин и заместитель городского прокурора Станислав Новиков провели личный прием жителей. На нем обсудили вопросы благоустройства и ЖКХ.

Жительница дома на улице Санаторий им. Артема в Фирсановке Татьяна Усманова попросила главу округа отремонтировать крышу, улучшить освещение, установить камеры видеонаблюдения во дворе, обустроить подъездную дорогу, тротуары и остановку.

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Дмитрий Волошин заявил, что для решения этого вопроса необходимо собрать совещание жителей, на котором они обсудят свои проблемы вместе с представителями администрации.

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«Данные вопросы жизненно необходимые, они касаются комфортного проживания граждан, а значит, их срочно нужно взять в работу: все проверить, устранить и улучшить, ведь заботиться о жителях — наша работа!» — сказал он.

Волошин поручил профильным ведомствам взять ситуацию на контроль и решить проблему поэтапно.

«У нас есть проблемы, и приятно видеть, что нас услышали, что мы действительно можем рассчитывать на помощь и содействие. Я верю, что в скором времени все решится», — отметила женщина.

Среди просьб также прозвучало улучшение качества капремонта, замена водоспускной трубы и другие.

Дмитрий Волошин проводит личный прием два раза в месяц. Записаться на него можно по номеру 8 (495) 572-73-38.

Ранее зампред правительства региона Анна Кротова доложила губернатору Андрею Воробьеву, что коммунальные службы почти полностью подготовили технику к зиме. Ее готовность составила около 90%.