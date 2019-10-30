Вопросов становится меньше. Встреча бизнесменов с властями прошла в Красногорске

Очередная рабочая встреча представителей бизнеса и власти состоялась в Доме правительства Московской области. Как отметил зампред областного правительства Вадим Хромов, ведется системная работа по снятию проблемных вопросов у бизнеса.

В ходе общения обсудили вопросы аренды муниципальной собственности, получения разрешения на строительство, присоединения к коммуникациям, получения субсидий, земельные вопросы. Большинство проблем находит свое решение непосредственно в зале.

Источник фото: телеканал «360»

«Встреча прошла конструктивно, практически все вопросы можно решить. Нерешаемых вопросов сегодня не было, встреча закончилась даже раньше, чем планировали. Продолжаем работу с бизнесом», — сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Источник фото: телеканал «360»

Вадим Хромов отметил, что подобные встречи будут расширены до уровня муниципалитетов. Уже сейчас есть возможность записаться на прием к главе своего города, позвонив по телефону, указанному на сайте администрации.