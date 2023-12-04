Подмосковье 04 декабря 2023, 14:19 Подмосковные волонтеры помогли решить свыше 17 тысяч вопросов семей участников СВО Пресс-служба губернатора Московской области

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Подмосковные волонтеры приняли уже свыше 17 тысяч обращений от семей бойцов СВО и помогли им в разных вопросах. Заявки жителей касаются любых направлений: от денежных компенсаций до бытовых сложностей. Но по каждому случаю ищут индивидуальный подход.

В регионе состоялся социальный опрос, где собрали основные обращения участников СВО, сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья Вячеслав Духин.

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«Когда мы спрашиваем, какая помощь нужна, — это теплые вещи, обмундирование, компенсации, помощь по бытовым вопросам, вопросы по бесплатному проезду для семей, снижение ставок по ипотечным кредитам. И то, как сделать так, чтобы бойцов чаще отпускали в отпуск», — рассказал он.

По всей Московской области работают центры поддержки семей военнослужащих. Кроме того, фонды и волонтерские объединения стали дополнительной помощью.

Волонтеры остаются ресурсом, который активно вовлечен в работу наших центров. И они оттуда получают задачи — таких задач около 17 тысяч отработано. Это, как правило, точечные истории. Вячеслав Духин

Весь волонтерский корпус, по его словам, задействован в этом направлении, работа продолжается.

«Достаточное количество людей обозначали, что они готовы помогать финансово. Здесь важны участие и искренний порыв. Средний чек таких пожертвований иногда по 200-300 рублей, но люди действительно хотят эти деньги жертвовать. Плюс собирается очень много гуманитарной помощи, которая отправляется в воинские части», — добавил Вячеслав Духин.

Крайняя фура, которая отвезла бойцам гуманитарную помощь, вернулась в конце ноября. Подмосковье сплотилось для поддержки военнослужащих.

«Где-то бойцы попросили печки — предприниматели их купили. Где-то появляются поставщики продуктов, которые дают две тонны гречки. Наши волонтерские центры сейчас эту работу по сбору гуманитарной помощи также продолжают координировать», — рассказал Духин.

Он добавил, что в Подмосковье сделают наружную рекламу, чтобы все знали, куда обращаться, если есть желание помочь. Кроме того, будет дополнительная адресная рассылка с помощью СМС и электронной почты, чтобы каждая семья, у кого близкие находятся в зоне СВО, знала, какие вопросы можно решить.

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