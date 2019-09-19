Вопрос второй смены в Коломенском округе решат в 2021 году. Там появятся две новые школы и корпус гимназии

В Коломне стартовало возведение двух школ и нового корпуса гимназии № 2 «Квантор». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Источник фото: администрация Коломенского городского округа

Строительство учреждений образования ведется в рамках реализации президентского национального проекта «Современная школа». Новые школы на 525 и 825 мест будут расположены на улице Кутузова и в микрорайоне Колычево на улице Захарова. Строитель — крупная рязанская компания ООО «Стройактив».

Контракт на проведение строительно-монтажных работ по гимназии № 2 на улице Калинина заключен с компанией ООО «Техгазмонтаж» из Санкт-Петербурга.

Новый корпус гимназии № 2 рассчитан на 300 учащихся. Помимо учебных классов, здесь планируется разместить лабораторию, столовую, медицинский блок, библиотеку, спортивный и актовый залы. Территорию вокруг нового корпуса гимназии благоустроят. Особое внимание уделят комфорту и безопасности школьников.

Источник фото: администрация Коломенского городского округа

Заместитель главы Коломенского городского округа Людмила Мордовская рассказала, что сейчас на площадках ведутся подготовительные работы.

«Наша главная задача — исключить доступ посторонних на стройплощадки. С подрядчиками согласованы графики ведения работ, а рязанская компания уже успела заключить договор на установку веб-камер — так что за строительством можно будет наблюдать онлайн», — добавила Людмила Мордовская.

В перечень подготовительных работ входит установка временного ограждения, вынос инженерных коммуникаций, вырубка деревьев. Когда площадки будут полностью готовы, строители приступят к рытью котлованов для фундамента.

Источник фото: администрация Коломенского городского округа

Жительница микрорайона Колычево Анна Рыкунова воспитывает четырехлетнего сына. Женщина рассказала, что уже настроилась на то, что ее ребенок будет учиться в новой школе на улице Захарова.

«Я считаю, что для получения хорошего образования важно учиться в комфортных условиях: чтобы дети посещали уроки в первую смену, чтобы кабинеты были оборудованы всем необходимым, а в самой школе были условия для занятий спортом и творчеством. Хорошо, что власти вплотную занялись этим вопросом», — отметила Анна Рыкунова.

Школа на 825 мест в микрорайоне Колычево будет готова к 1 сентября 2021 года, а школа на улице Кутузова на 525 мест и новый корпус гимназии на 300 учащихся построят уже к 1 сентября 2020 года. После ввода в эксплуатацию новых образовательных учреждений в Коломенском городском округе будет полностью закрыт вопрос второй смены.