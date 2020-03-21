Вопрос снижения скоростного режима на федеральных и региональных дорогах Московской области до 50 километров в час требует дополнительной проработки и вынесения на общественные обсуждения. Об этом заявил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

Ранее в СМИ появилась информация, что с 1 июня на дорогах регионального значения в 36 округах Московской области снизят максимально допустимую скорость до 50 километров в час. Максимальную скорость 50 километров в час установят на 126 дорогах.

Это сообщение опровергли в Управлении ГИБДД регионального главка МВД. Там уточнили, что решения о снижении скоростного режима с 60 до 50 километров в час не принималось.



Кроме того, ведомство выступило против снижения нештрафуемого порога скорости.

За прошлый год скоростной режим снизили на 73 участках региональных дорог в 34 округах.

В 2020 году для повышения безопасности пешеходов и автомобилистов дорожные службы установят 1,5 тысячи искусственных неровностей, 350 новых светофоров, построят порядка 300 километров новых линий наружного освещения и не менее 250 километров тротуаров, оборудуют направленной подсветкой 500 пешеходных переходов.