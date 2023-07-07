Подмосковье 07 июля 2023, 19:17 Вопрос с установкой шлагбаума на улице Белобородова в Мытищах решат на следующей неделе

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Представители администрации Мытищ приехали на улицу Белобородова по поручению главы округа Юлии Купецкой, чтобы решить вопрос с установкой шлагбаума. Дело в том, что часть жильцов хотят ограничить проезд технике, которая ежедневно проходит через двор на местную стройку.

По словам людей, во дворе слишком мало места, чтобы разъехаться, однако на стройку детского сада и школы машины могут проехать только через двор, другого пути просто нет. Проблема заключается еще и в том, что точка установки шлагбаума находится напротив контейнерной площадки. Такая локация мешает работе мусоровоза.

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Заместитель главы администрации городского округа Мытищи Иван Яськив сообщил, что жителям предложили перенести установку шлагбаума на 2,5 метра. Так, будут соблюдены интересы жильцов других домов, а у регионального оператора появится возможность проехать к контейнерной площадке.

Чтобы уладить все вопросы и получить разрешение на установку шлагбаума, жителям трех соседствующих домов предложили приехать в администрацию на следующей неделе. К этому моменту нужно определиться с локацией ограждения, после чего можно будет окончательно утвердить его установку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире радио Sputnik поручил разобраться с проблемой отсутствия шлагбаума на подъезде к многоквартирному дому на улице Белобородова в Мытищах. По его словам, каждый двор является собственным пространством для тех, кто там живет, а если к школе будет приезжать бесконечное количество машин, то настроение местных жителей от этого вряд ли улучшится.

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