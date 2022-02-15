Вопрос с нехваткой автобусов и остановок на некоторых маршрутах решат в Реутове

Глава городского округа Реутов Станислав Каторов пообщался с представителями компаний «Мострансавто» и «РандТранс» после обращений жителей, которые рассказали о сложностях при оплате проезда банковскими картами и предложили увеличить количество остановочных пунктов на некоторых маршрутах, а также добавить новые автобусы. Глава округа выслушал и другую сторону — самих водителей.

Если перевозчики прислушиваются к мнениям и пожеланиям пассажиров (к примеру, недавно полностью была снята проблема оплаты безналичным способом на некоторых маршрутах), то их клиенты идти навстречу отнюдь не торопятся. И это, по мнению самих водителей, прежде всего результат низкого уровня общей культуры.

Источник фото: Алексей Оводов

«В конце смены приходится вытаскивать из салона целый мешок мусора. И таким отношением отличаются и сами реутовчане, и жители Москвы, которые, выходя из точек быстрого питания, устраивают перекус прямо в автобусе. Они располагаются со всеми удобствами, забросив ноги в грязной обуви на соседние места. А вот убрать за собой мусор, как правило, выше их сил», — посетовал водитель маршрута 17Р Роман.

Источник фото: Алексей Оводов

Затронули на встрече и факты вандализма. К сожалению, автографы маркерами на спинках сидений стали настоящей «черной меткой» сегодняшнего дня, равно как и уничтожение табличек с расписанием на остановках. Да и сами остановочные павильоны нередко становятся жертвами хулиганов.

Источник фото: Алексей Оводов

«Представьте себе, только на восстановление разбитых стекол на остановках города мы тратим порядка одного миллиона рублей в год. Общий уровень культуры населения становится реальной проблемой, и выход из этой ситуации видится только один — ужесточение административной ответственности за факты вандализма, порчу имущества. Уверен, что депутаты могут выйти с такой законодательной инициативой уже в ближайшее время», — подчеркнул Станислав Каторов.

Источник фото: Алексей Оводов

Еще одной темой для разговора стал вопрос запаркованности остановок.

«Очень часто просто невозможно посадить и высадить пассажиров в пределах остановочного пункта. Наиболее тяжелая ситуация на улице Победы, рядом с домом 30. Водители такси давно оккупировали практически всю эту территорию, посчитав, что правила дорожного движения писаны не для них», — рассказал водитель маршрута 133 Иван.

Источник фото: Алексей Оводов

Глава Реутова поручил проработать вопрос совместно с сотрудниками ГИБДД. Он также напомнил, что с начала года в целом по Подмосковью проводится профилактическая работа с нарушителями правил парковки. Каждые вечер и ночь Центр управления регионом мониторит камеры системы «Безопасный регион» на предмет припаркованного транспорта во всех «горячих» точках. В случае выявления фактов запаркованности информация передается ГИБДД, сотрудники которой выезжают на место для эвакуации или перемещения личных автомобилей, мешающих проезду автобусов.

Планируется развитие маршрутных сетей, обновление автопарка и повышение комфорта проезда.

«В ближайшее время обратимся в правительство Московской области с просьбой усилить подвижной парк современными машинами. Необходимы дополнительно восемь автобусов большой вместимости для маршрутов 17, 15, 142р. Это поможет уменьшить интервалы движения с 30 до 10 минут маршрута 142р к новой поликлинике в 10-м микрорайоне», — отметил Станислав Каторов.

Источник фото: Алексей Оводов

Также, по его словам, в ближайших планах намечено дополнительно оборудовать шесть остановок на проспекте Мира, по просьбам жителей две остановки появятся и рядом с платформой Стройка.

«Наши жители говорят о небольших очередях на посадку в автобусы с утра. Этот вопрос снимется после запуска дополнительных автобусов. Также они обращали внимание на возникающие сложности при оплате банковскими картами. Перевозчики заверили, что вопрос снят, однако остается недопонимание в части использования льгот при проезде на маршрутном такси», — уточнил Каторов.

Он напомнил, что постановлением губернатора Подмосковья с 1 января 2022 года все владельцы социальных карт жителя Московской области — пенсионеры, учащиеся из многодетных семей, ветераны — получили право бесплатного проезда в коммерческих маршрутных такси региона. Данная льгота не распространяется на владельцев социальной карты москвича.